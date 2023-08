Simeone: “Morata e Joao Felix? Nessuno è più importante del club”

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, è stato intervistato da AS. Ecco un estratto delle sue parole: “Abbiamo bisogno di un’alternativa a Koke e dare a quella posizione più concorrenza. La stagione è lunga. Mancato Kondogbia, interpretiamo Witsel più come centrale difensivo anche se può fare il centrocampista, ma crediamo di competere meglio con l’arrivo di un altro centrocampista che ci dia gerarchia, personalità, gioco e competizione interna. Morata? Dipende dal club e dipende da lui. Noi abbiamo chiaro chi resta e chi se ne va. Il grande obiettivo è la squadra. Joao Felix? È normale che sulla stampa e che resti o se ne vada generi un focus. Ho già detto che non c’è nessuno più importante del club, ma nessuno. Prima che più chiaro, impossibile”.

Foto: Uefa.com