Simeone: “Mi piace molto come gioca l’Inter”

Intervenuto in conferenza stampa prima della partita contro il Getafe, il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Simeone ha commentato l’esito del sorteggio di Champions League:

“La competizione è difficile, tutte le rivali sono difficili da affrontare. L’Inter sta facendo qualcosa di straordinario, soprattutto in campionato. L’anno scorso in Champions sono stati incredibili e mi piace molto come giocano, voglio bene a Inzaghi e Zanetti.

Sarà una partita difficile e tosta, speriamo di fargli male”.

Il Cholo sperava in una squadra abbordabile e non sarà contento, visto che tra le seconde insieme al Paris Saint-Germain ha preso la peggiore possibile.

Foto: UEFA.com