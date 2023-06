Simeone: “Mi hanno cercato tante squadre ma appena è uscito il Napoli non ho pensato ad altro”.

Giovanni Simeone ad AS ha parlato in vista della grande festa di domenica 4 giugno a Napoli, tra i temi citati c’è anche un particolare retroscena col padre: “Ogni giorno realizzo qualcosa di nuovo che mi insegna quanto è stato bello tutto. L’altro giorno, per esempio, sono stato a Sorrento e c’era una strada con decine di striscioni che mostravano i risultati di tutte le nostre partite. Mi hanno cercato diverse squadre importanti, ma appena è uscito il Napoli non ho pensato ad altro. Mi spiegarono che era un’operazione difficile, ma non mi importava”.

Il retroscena con papà Diego: “Abbiamo capito che saremmo diventati campioni dopo la vittoria contro la Roma a gennaio, quando ho segnato il gol. Mio padre me l’ha anche detto, mi ha mandato un messaggio di notte: “Questo successo odora di campione”. Mi sono commosso, perché ha fatto lo stesso con l’Argentina quando hanno vinto gli ottavi di finale in Qatar”.

Foto: Instagram Napoli