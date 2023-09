Nel corso della conferenza stampa di oggi in vista della sfida di campionato contro il Valencia, al tecnico dell’Atletico Madrid Diego Simeone è stato chiesto chi sia a suo giudizio il miglior giocatore del mondo. Come riportato da As, il Cholo non ha avuto il minimo dubbio: “Messi. È diventato campione del mondo, cos’altro gli serve?”.

Foto: Instagram FIFA World Cup