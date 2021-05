Simeone: “Mai vinto al Camp Nou? C’è sempre una prima volta nella vita”

Il tecnico dell’Atlético Madrid, Diego Simeone, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Barcellona al Camp Nou: “Mai vinto al Camp Nou? C’è sempre una prima volta nella vita per tutto. Sempre. Ritorno di Suarez da avversario? Non bisogna parlare solo di Luis, perché tutto il gruppo è carico e fiducioso che si possa far bene da qui al finale di stagione.

La chiave per vincere la Liga? Quella mentale”.