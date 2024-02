Simeone: “L’Inter è forte, al ritorno sarà dura. Speriamo di recuperare al 100% Morata e Correa”

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico, ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Giocavamo contro una squadra forte, alla quale non puoi lasciare quello che abbiamo lasciato noi. Avrebbero potuto approfittarne anche nel primo tempo e per poco non l’hanno fatta. Con una squadra che sa fare così bene i contropiedi, se dai loro la possibilità, è molto difficile. La squadra ha fatto una partita buona, c’è stata qualche palla gol sia nel primo che nel secondo tempo. Loro sono forti, noi dobbiamo lavorare tanto e il 13 marzo sapremo se possiamo farcela”.

Avete la sensazione che questa Inter sia una delle rivali più accreditate? “Già l’ho detto prima della partita, l’Inter è una squadra seria in ogni parte del campo, sanno sempre cosa fare. Speriamo di poter fare meglio al ritorno”.

Quanto è importante il rientro di Morata verso il ritorno? “Ancora manca tanto, spero che sia lui che Correa possano essere a disposizione. Poi dipenderà dalla partita che vorremo fare”.

