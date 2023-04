Simeone: “L’Atletico domani festeggia i 120 anni di storia. Mi aspetto di onorarlo alla grande”

Diego Simeone, allenatore dell‘Atletico Madrid, ha parlato alla vigilia della gara contro il Maiorca, quando il club festeggerà i 120 anni di storia.

Queste le sue parole: “Non mi fermo ad aspettare i complimenti, mi metto in gioco per raggiungere gli obiettivi e migliorare i calciatori in modo che si sentano identificati con un club che domani festeggia 120 anni di storia e che mi aspetto di onorare alla grande. Tutti rappresentiamo qualcosa di molto importante e io, come allenatore, cerco di coinvolgere i calciatori”.

Foto: Sito Uefa