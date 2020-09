Un pari agrodolce per il Sassuolo di De Zerbi insieme al Cagliari che era passato in vantaggio grazie a una prodezza di Simeone al 77′. Dopo un primo tempo in equilibrio, i padroni di casa hanno mollato permettendo ai sardi di portarsi in vantaggio. Nel finale ci ha pensato Bourabia con una punizione perfetta che ha scavalcato la barriera con Cragno battuto.

Foto: twitter Sassuolo