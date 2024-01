Simeone: “L’addio di Klopp al Liverpool? Non è facile vincere, porta stress e stanchezza”

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Liga, soffermandosi anche sull’addio di Klopp al Liverpool.

Queste le sue parole: “Difficile spiegare quello che provano gli altri. Klopp è un grande allenatore, ha rianimato la squadra questa stagione. Non è facile vincere, vincere ancora e tornare a vincere. Porta stress e stanchezza”

Poi sul nuovo arrivo Veermeren: “Ha un buon presente e un futuro importante. Dovrò lavorare con lui per fargli raggiungere il livello della squadra, ma gli ho già detto che il calcio non ha età. Prima si adatterà e meglio sarà per noi, crediamo nelle sue caratteristiche, ma deve lavorare”.

Foto: Instagram Atletico