Simeone: “Kean? Parlo solo di chi è qui. Xavi? Rispetto la sua decisione”

L’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, ha parlato a margine della conferenza stampa alla vigilia della gara con il Rayo Vallecano, rispondendo anche a una domanda su Kean.

Queste le sue parole: “Parlo di quelli che sono qui, non ho tutte le informazioni. Correa lo vedo allenarsi bene, ha molta voglia, non ho potuto farlo giocare contro il Valencia a causa dell’infortunio di Gimenez, che ha cambiato il mio programma. Comunque sta bene, lo vedo felice e voglioso. Speriamo che ciò che vediamo sia perché continuerà qui e ci regalerà momenti importanti”.

Cosa ne pensa delle dimissioni di Xavi? “Non do mai la mia opinione sulle decisioni dei colleghi. Sono rispettoso di ciò che ha deciso. Non parliamo nemmeno di quello che facciamo. Cerchiamo di chiarire le cose con i fatti e pensando giorno per giorno”.

Come vede Vermeeren? “Si sta allenando bene. Ha avuto un paio di sessioni di allenamento per partecipare di più con il gruppo. Ha voglia, entusiasmo e vedremo domattina cosa decideremo”.

Foto: Instagram Atletico