Simeone: “Joao Felix nuovo Messi? No, sono diversi. Con il Barça sfida stupenda”

La Liga spagnola domani vede un ritorno in campo col botto grazie alla sfida tra Barcellona e Atletico Madrid. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Barcellona, il tecnico dell’Atlético Madrid, Diego Simeone, ha parlato di Joao Felix.

Può essere lui il Messi dei colchoneros? “Joao sarà Joao. Tutto ciò che farà sarà a suo nome. Cresce ogni giorno, ci rende felici e ci entusiasma. Sono diversi con Messi e non è giusto fare paragoni del genere. Parlano la lingua dei campioni ma Messi ha una storia strepitosa e per arrivare alla sua storia c’è bisogno di tempo”.

Sulla gara: “Sarà come al solito una bella gara, difficile, con tanti spunti tecnico tattici e tanti dettagli che possono fare la differenza. Noi dobbiamo essere bravi a fare la nostra gara e a sfruttare i nostri punti di forza. Suarez? Ci teneva ad esserci ovviamente ma il Covid ha detto di no. Sarà una assenza importante ma sappiamo che possiamo far bene anche senza di lui”.

Foto: AS