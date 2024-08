Simeone: “Joao Felix? Finché è qui, parte alla pari con tutti”

Il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, ha parlato in conferenza stampa dopo il 6 a 1 ottenuto in amichevole dai Colchoneros ad Hong Kong, contro il Kitchee. Nel corso del suo intervento, il Cholo si è soffermato a parlare anche di Joao Felix: “È in rosa alle stesse condizioni dei suoi compagni di squadra e lo apprezzeremo per il suo lavoro, il suo impegno, le sue prestazioni e per tutto quello che potrà dare nella competizione con i suoi compagni di squadra. Pensiamo al club ed alla squadra e questo sarà fino al giorno in cui sarà qui con noi”.

Foto: Instagram Joao Felix