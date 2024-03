Simeone: “Inter fortissima, abbiamo meritato di vincere. Giocare in casa nostra non è facile”

Intervenuto ai microfoni di Amazon Prime, il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, ha così parlato dopo la vittoria ai calci di rigore contro l’Inter: “Quando abbiamo avuto la palla gol di Riquelme, non è riuscito a segnare e volevo morire. Gli abbiamo dato un rigore importante e lo ha tirato con concentrazione. Abbiamo bisogno che i ragazzi guadagnino spazio. Contento per la gente e per i giocatori, giocato contro una squadra fortissima e meritato di vincere”.

Sui cambi di Depay e Riquelme: “Abbiamo aspettato, Morata è molto importante per noi. Sapevamo che potevamo giocare i supplementari, ho messo sia Depay che Correa e la squadra ha avuto un cambio. Quello di Depay è stato un golazo, potevamo farne altri due e abbiamo giocato una gara buonissima e intelligente. Sapevamo che dovevamo difendere bene e fare male in attacco”.

Infine: “Nella vita uno non vince sempre. Venivamo da sconfitte dure, ma abbiamo giocatori con un cuore enorme e soprattutto la nostra gente è incredibile. Giocare a casa nostra non è facile e per fortuna abbiamo vinto”.

Foto: Instagram Atletico Madrid