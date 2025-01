Simeone: “In 13 anni l’Atletico ha avuto una crescita a livello mondiale”

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa riassumendo i successi del club nei suoi 13 anni di gestione.

Queste le sue parole: “Ci vorrebbe poco più di un minuto per rispondere. Di tutto, cose importanti per tutti. La cosa più importante è che il club è cresciuto in tutto il mondo, enormemente. Le altre domande sono secondarie. La più la cosa importante è la crescita mondiale dell’Atletico Madrid.

Il momento migliore della squadra? Mentre cresciamo, alcuni giochi che pensavamo fossero migliori, altri sono costati di più. Dobbiamo continuare a migliorare. C’è la Copa del Rey e c’è un avversario che ha cambiato il modo di giocare e lo ha migliorato. Ci saranno tante persone. Sarà una partita importante, speriamo di farla nel migliore dei modi .

Il nuovo preparatore atletico Luis Pinedo? Sta lavorando molto bene, come speriamo e come ci aspettiamo. Ci rivedremo a metà anno, ma seguire questa linea per tutto l’anno è ciò che conta. Se pensavo che sarei arrivato a questi 13 anni? Abbiamo sempre sperato nel meglio, eravamo super carichi e abbiamo percorso la strada con una montagna di giocatori e collaboratori, con il supporto incondizionato del club e per non parlare della nostra gente che era sempre vicina”.

Foto: sito Atletico