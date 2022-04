Simeone: “Il VAR deve migliorare, ma rende il calcio più equo”

Il Cholo Simeone, dopo aver guidato il suo Atletico Madrid nella faticosa vittoria ottenuta contro l’Espanyol, ha parlato ai microfoni della stampa, come apprendiamo da Marca: “Il rigore finale? Abbiamo intuito che poteva essere successo qualcosa per i gesti dei giocatori che erano vicini. Siamo abituati al fatto che quando ti chiamano dal VAR c’è qualcosa. Carrasco si è preso una grande responsabilità. È stato un gol molto importante per il nostro campionato, venivamo ​​da un grande sforzo contro il City e da una brutta partita contro il Maiorca. Si è visto un secondo tempo molto più dinamico, i cambi hanno generato una gara fatta di ripartenze. Il gol è scaturito da una parata di Oblak da cui è partita l’azione che ha portato alla rete di Carrasco. Dopodiché abbiamo ridato equilibrio con il cambio di Reinildo.

Le cinque sostituzioni? Avendo una rosa competitiva e che vuole dimostrare il suo valore, è sempre molto importante avere cinque cambi. Il risultato è giusto per la forza che abbiamo dimostrato. Se fossimo stati forti dopo l’1-0 sarebbe andata diversamente. Non ne abbiamo approfittato e si è visto. Il VAR deve continuare a migliorare, ma rende il calcio più equo“.

Fonte: uefa.com