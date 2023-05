Simeone: Il razzismo è un problema sociale. Bisogna educare i ragazzi nelle scuole”

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi anche sulla piaga del razzismo che non riesce ad essere debellato, anche in Spagna.

Queste le sue parole: “Tutto quello che sta accadendo ci sta dando la possibilità di fare delle cose per migliorare la situazione. Non indossiamo nessuna maglia, parliamo di esseri umani. Questo è un problema molto profondo, parliamo sempre di giovani ragazzi che forse non sanno nemmeno cosa stanno facendo. Ecco perché c’è una grande opportunità: capire dove siamo arrivati e provare a ripartire. E quelli che non vogliono vivere in modo diverso devono essere puniti. Siamo tutti disposti ad aiutare ma non è un problema del calcio, è unproblema sociale. Sono ragazzi che a volte non sanno cosa stanno facendo. La Spagna non è assolutamente un Paese razzista. Dobbiamo stare attenti perché certi concetti passano dallo stadio alle strade. Dobbiamo educare i giovani perché loro sono il futuro”.

Foto: twitter Atletico