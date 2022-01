Simeone: “Il momento è difficile. Ora bisogna dimostrare di essere uomini. Suarez? Giocherà”

Diego Pablo Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa, analizzando il difficile momento in casa colchoneros.

Queste le sue parole: “Mi sento molto bene, sono eccitato come il primo giorno Penso solo alle cose positive. Ognuno può guardare le cose come vuole; io mi concentro sulle ultime sfide in campionato, con il Rayo e Villarreal, dove abbiamo fatto bene. Speriamo di poter continuare così. Quello che è successo ormai è acqua passata, dobbiamo solo cercare di restare uniti. Chiedo a tutti di stare vicini alla squadra. Sette mesi fa, il 90% dei giocatori che giocheranno domani ci ha portati al titolo. Ora abbiamo bisogno della nostra gente”.

Com’è il clima nello spogliatoio?

“Tutti vogliono che la squadra vinca e la pensiamo tutti allo stesso modo. Guardiamo partita dopo partita, l’unica cosa che conta è la partita di domani. Speriamo di poter dimostrare in campo la nostra unità, la voglia di uscire da questo momento difficile. Le parole valgono poco, servono le azioni”.

Savic e Giménez potranno giocare?

“Sì, Stefan torna a disposizione, Giménez c’era già insieme a Felipe e Maro Hermoso, che hanno giocato molto bene. Ci fidiamo del gruppo, tutto funziona meglio se si lavora di squadra”.

Suarez giocherà?

“Sì, ci sarà. Il rinnovo? Domanda a trabocchetto, non ci cascherò. Penso al Valencia”.

