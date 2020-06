Simeone: “Il mio modo di stare in panchina non cambia, anche se non c’è il pubblico”

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in sala stampa a seguito del match disputato e vinto contro il Valladolid, con il punteggio di 1-0.

“Il mio modo di stare in panchina non cambia se non c’è il pubblico. Mi comporto alla stessa maniera, sempre. I miei comportamenti servono ad aiutare la squadra se ne ha bisogno. I tifosi non sono allo stadio, ma sono lo stesso al nostro fianco.”

Foto: Twitter ufficiale Atletico Madrid