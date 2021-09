Simeone: “Il Milan ha giocato meglio fino all’espulsione. Abbiamo portato a casa il risultato che volevamo”

Diego Pablo Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, ha commentato così ai microfoni di Sky Sport il successo in rimonta ottenuto a San Siro sul Milan: “La partita l’ha giocata meglio il Milan, fino all’espulsione hanno giocato con più ritmo, più dinamica, hanno pressato costringendoci a giocare diversamente da come volevamo: ci è mancato qualcosa, ma con la superiorità numerica abbiamo preso campo, sfruttando il fatto che loro sono arretrati. Nella ripresa abbiamo provato in tutte le maniere a vincerla, e abbiamo portato a casa un risultato che volevamo. L’arbitro? Dipende tutto dalla parte in cui si sta, chiaro che quando le cose girano contro non si parla bene”.

Sul girone: “Il Liverpool è molto forte, ci attendono gare ostiche, e anche il Porto e il Milan daranno tutto per giocarsi le proprie carte in queste due restanti gare. Ci toglieremo punti tra tutte”.