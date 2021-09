Griezmann e Suarez (rigore) gelano San Siro. Milan ribaltato 2-1

A San Siro il Milan torna a giocare in Champions League davanti ai suoi tifosi a sette anni dall’ultima volta. Dall’altro lato c’è l’Atletico Madrid di Simeone.

Due tocchi di mano presunti in area di rigore in avvio, prima di Tomori e poi di Hermoso, ma l’arbitro turco Cakir non concede rigore in nessuna delle due occasioni.

Al 20′ il Milan passa con Leao, rapido nel controllare e bravo a superare Oblak incrociando. Il portiere dei madrileni aveva negato la gioia a Rebic pochi istanti prima.

Ma al 29′ la gara cambia, doppia ammonizione per Kessie e rossoneri in dieci uomini. Punito il fallo da dietro su Marcos Llorente.

La mossa di Pioli per coprirsi è Tonali al posto di Rebic per dare un aiuto a Bennacer in mediana. Incredibile traversa di Leao in rovesciata a fine primo tempo, poi Suarez spaventa Maignan all’ultima azione disponibile, ma calcia sul fondo. Si va al riposo sull’1-0 per i padroni di casa.

Nella ripresa ovviamente l’Atletico cerca il pari con forza, Kondogbia e Suarez si fanno vedere nei pressi dei pali difesi dall’ex Lille, poi De Paul ci prova dalla distanza. A cinque minuti dal termine Griezmann gela San Siro, sponda aerea di Renan Lodi e sinistro perfetto. E’ 1-1!

Subito dopo Florenzi sfodera un destro delizioso, la sfera termina a lato di un soffio. Nel recupero Lemar entra in area e sbatte su Kalulu, nel rimpallo il giovane rossonero colpisce con un braccio, è rigore per i Colchoneros.

Suarez si incarica della battuta e batte Maignan al 90+7′, vince l’Atletico 2-1!

Foto: Twitter Atletico Madrid