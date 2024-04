Simeone: “Il Dortmund partirà molto forte, ma siamo fiduciosi. Dobbiamo giocare, senza pensare troppo”

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha presentato la partita di domani contro il Borussia Dortmund, valida per i quarti di ritorno di Champions League: “Dopo il 2-1 dell’andata affrontiamo una squadra molto forte, che partirà con un ritmo molto alto, ma la squadra ha risposto molto bene ed è fiduciosa. Troveremo una squadra che uscirà forte, con gente che arriva molto bene sulla seconda linea e cercheremo di portare la partita dove crediamo di poter far loro del male”.

Su Hermoso: “È tornato molto bene, ha fatto 90 minuti. Per noi è un calciatore importante, poi c’è Azpilicueta che è un giocatore speciale, ha diverse qualità, capisce il gioco al meglio e può giocare in qualunque zona. Infine non va dimenticato Riquelme, che ha coraggio ed è giovane. Domani decideremo, due di loro saranno in campo”.

Poi ha proseguito: “La società sta lavorando molto bene e siamo tutti cresciuti con i risultati importanti ottenuti nella Liga. Devi giocare, non pensare tanto. Sarà una bella serata di Champions League”.

Infine: “Qualsiasi giocatore che sia ai quarti di finale, quasi tra le migliori quattro d’Europa, è emozionato. Serve rafforzare la parte mentale. Domani l’importante è il gruppo e chi interpreterà al meglio il tutto in campo sarà nella fase successiva”.

Foto: Instagram Atletico Madrid