Simeone: “Il Celtic partirà fortissimo. Passerà il turno chi avrà più costanza”

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara con il Celtic Glasgow.

Queste le sue parole: “Dobbiamo affrontare la partita con l’attenzione che merita. Saremo nel nostro stadio e ci aspettiamo un grande sostegno da parte della nostra gente. Arriva una rivale che parte fortissimo e noi vogliamo essere all’altezza. La porta inviolata è importante in ogni partita. In quasi tutte le partite di Champions ci sono gol, ci sono buoni calciatori, buone giocate, bravi attaccanti. La nostra forza è sempre stata quella di mantenere la porta inviolata e da lì crescere come squadra. Non cambieremo, continueremo cercando di tenere la partita in bilico il più a lungo possibile e poi cercheremo di far male all’avversario. Passerà il turno chi avrà più costanza”.

Foto: Instagram Atletico