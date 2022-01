Simeone: “Il calcio è il calcio. Poi puoi vincere o perdere, ma con orgoglio”

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, analizza così nel post partita l’incredibile rimonta contro il Valencia.

“Oggi è facile raccontare la partita. Il primo tempo non siamo stati noi. Non abbiamo fatto niente di ciò che volevamo. Il Valencia ha segnato due gol e nel secondo tempo, dopo la disperazione e l’ansia della ripresa, abbiamo parlato con calma negli spogliatoi. Abbiamo parlato di come ci sono molti modi per perdere, per esempio con orgoglio e con coraggio“.

Secondo tempo: “Molti non hanno capito lo scambio di Felipe con Joao. Volevamo un uomo in area, come Cunha. Serviva anche un difensore centrale per fermare i contropiedi. E quando De Paul ha acceso la luce tutto è cambiato. Carrasco e Correa hanno fatto uno splendido secondo tempo. La squadra ha insistito, ha lavorato tanto, eravamo di nuovo noi“.

Fiducia: “Questo ci darà l’opportunità di imparare. Le due sfaccettature di questo anno irregolare si sono viste. Siamo riusciti a uscire dalla situazione con molto sforzo. Abbiamo vinto di nuovo una partita molto dura, che è stata estremamente difficile. Può aiutarci a identificare quello che siamo, quelli del secondo tempo“.

Momento finale e cambiamenti: “Ho capito che se avessimo cercato il gioco sugli esterni, rafforzando la difesa con Felipe, avremmo avuto qualche chance in più di vincere la partita“.

Foto: Twitter Atletico Madrid