Simeone: “I numeri parlano chiaro, a Barcellona non ho mai vinto. Yamal? Flick ha giocatori che non lo faranno rimpiangere”

Le parole del tecnico dell’Atletico Madrid Diego Simeone alla vigilia dell’interessante scontro diretto contro il Barcellona.

“La squadra sta lavorando bene, cerca di fare male all’avversario e ci proverà anche contro una squadra che sta facendo molto bene come il Barcellona che ha tanti tanti giovani in mezzo al campo e davanti ha quel Raphinha che è uno dei migliori del campionato. Ma noi abbiamo i nostri punti di forza, sarà una partita divertente. Yamal? È chiaro che è un giocatore straordinari, non c’è nessuno con quelle caratteristiche, ma il Barcellona ha giocatori come Ferran, Olmo e Pedri che, con altre caratteristiche, non lo faranno rimpiangere. Restano ancora molte partite da giocare, è ancora presto. Ma se diciamo che siamo candidati non sbagliamo. – prosegue Simeone – Finora a Barcellona non sono mai riuscito a vincere, i numeri parlano chiaro. Probabilmente non ho ancora trovato la chiave per riuscirci”.

Foto: Instagram Atletico Madrid