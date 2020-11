Simeone: “Ho voglia di restare a lungo, il Cagliari aiuta la mia crescita”

Giovanni Simeone, soprannominato “El Cholito”, attaccante attualmente in forza al Cagliari, ha parlato così al Corriere dello Sport:

“Durante il lockdown mi sono concentrato su molti aspetti da migliorare, soprattutto mentali, ho approfittato del tempo a casa per guardare tanti video delle punte dell’Atletico allenato da mio padre e alcune mie partite.

Credo di essere in crescita, Cagliari mi può aiutare tanto per continuare a farlo, il centro sportivo è bellissimo e la società lavora bene.

Sto bene qui e ho voglia di restare a lungo”.

Foto: Twitter Cagliari