Simeone: “Ho preso spunto dal gioco di Sarri per migliorare. Che emozione tornare all’Olimpico”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, ha così parlato alla vigilia dell’esordio in Champions League contro la Lazio: “Abbiamo cominciato bene, ma non abbiamo saputo reagire. Ho fiducia nella squadra. Adesso abbiamo la Champions, dobbiamo pensare a questa competizione. Il gioco di Sarri mi è sempre piaciuto, l’ho seguito sempre. Ho preso anche spunto per migliorare la mia squadra. La Lazio difende bene, cerca la superiorità numerica e ha giocatori pericolosi. È una squadra che sa quello che vuole, noi cercheremo di farle male. Abbiamo ricominciato in una maniera non positiva entrambi, ma conta come si finisce, non come si inizia”.

Poi ha proseguito parlando del suo ritorno all’Olimpico: “La pelle d’oca. Tutto mi fa ritornare a degli anni straordinari della mia carriera calcistica. Una tifoseria che mi ha voluto sempre bene dal primo giorno. Abbiamo vinto tanto in un periodo bellissimo. Ho un grandissimo ricordo, sicuramente domani ci vedremo in campo. Ringrazio i tifosi per tutto l’affetto che sempre ho ricevuto”.

Foto: UEFA.com