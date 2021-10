Simeone: “Ho chiesto a Suarez di chiamare Messi e convincerlo a venire all’Atletico”

Il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone, ha raccontato a Olé un interessante aneddoto di mercato relativo a Leo Messi e il tentativo fatto di portarlo all’Atletico.

Questo quanto raccontato da Il Cholo: “Penso che tutti sognano di avere Messi in squadra, e io non lo nego di averci fatto più di un pensiero. Dopo quel che è successo al Barcellona ho chiesto a Luis Suarez di convincere in qualche modo Leo a venire da noi. Hanno un grande rapporto e magari avrebbe potuto dare la disponibilità. Non ho chiamato Leo, ma a Luis sì per chiedergli come stava, se c’era secondo lui una minima possibilità che potesse venire all’Atlético. Qualcosa che è durato due-tre ore, perché il Paris Saint-Germain era già avanti e stava per chiudere la trattativa come poi è stato”.

Sempre sulla possibilità di guidare Messi: “Non si sono create le possibilità per allenarlo. È sempre stato al Barcellona, io all’Atlético mentre nella Seleccion le nostre carriere di calciatori non sono coincise”.

Foto: Twitter Atletico