Simeone: “Ho 26 anni, sono quasi a metà carriera. Vorrei giocare le coppe europee”

Intervistato da Radio Colonia durante la trasmissione ‘¿Cómo te va?’, l’attaccante del Cagliari, Giovanni Simeone ha raccontato della sua carriera e delle ambizioni future.

Queste le sue parole: “Ho 26 anni, ho ancora molta strada da fare e la mia carriera è quasi a metà strada. La mia idea è sempre quella di giocare in Europa, vorrei giocare le coppe. Sarebbe un obiettivo. Invece quando penso all’Argentina ovviamente penso di tornare al River perché quando ero lì non avevo esperienza e non potevo mostrare quanto volevo. A fine carriera magari potrei sognare di tornare al River. Quando guardavo mio padre giocare a calcio, era come se fosse un sogno, volevo essere lui, andare allo stadio, che facesse gol, che gridassero per lui. Sono già Giovanni Simeone, mi sono già fatto un nome in Europa e posso essere allenato da qualsiasi allenatore”.

Foto: Twitter Cagliari