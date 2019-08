Simeone: “Griezmann è un giocatore straordinario. Quando è venuto a parlarmi…”

Intervistato da La Nacion, il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Simeone, ha parlato di Antoine Griezmann. Queste le sue dichiarazioni:“I numeri di Antoine sono straordinari: in cinque anni è diventato uno dei cinque migliori marcatori nella storia del club. Quando è venuto a parlarmi, avevo capito che sarebbe andato al Barça e penso che abbia cercato il momento più appropriato per migliorare altrove. È giovane, ha talento ed è un ragazzo straordinario che stimo moltissimo. E il modo migliore per far restare intatto l’affetto è sempre il rispetto”.

Foto: Twitter Atletico Madrid