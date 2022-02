Simeone: “Gol fondamentale a livello personale. Tudor trasmette qualcosa in più”

Mattatore del derby tra Verona e Venezia, Giovanni Simeone è intervenuto ai microfoni di Dazn alla fine del match:

“La salvezza è il nostro obiettivo, manca ancora tantissimo, lotteremo in ogni partita. 40 punti non vogliono dire niente, ma prendiamo molta più forza per continuare a fare bene“. Sul gol ritrovato: “Mi serviva il gol più a livello personale ma per un’attaccante non è importante solo il gol, è importante anche aiutare la squadra e dare tutto per i compagni“.

Sul gruppo: “Si vede dentro il campo l’energia che abbiamo. Il nostro è un gruppo molto bello e mi rende felice perchè mi sembra di giocare qui da tanto tempo. Mi danno tutto e io voglio fare lo stesso“. Su Tudor: “È una persona bravissima. Ha un cuore che ti trasmette qualcosa in più e questo ti fa dare moltissimo in campo”.

Foto. Sito ufficiale Verona