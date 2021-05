Simeone: “Fino alla fine ci sarà la lotta per il titolo. Faremo di tutto per raggiungere l’obiettivo”

Tensione altissima in casa Atletico Madrid in vista dell’ultima giornata di campionato contro il Valladolid. Un match decisivo per le sorti del campionato: con una vittoria i colchoneros conquisterebbero il titolo de la Liga. L’allenatore Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa: “Abbiamo lavorato sodo per questa partita, affronteremo un avversario che lotta per salvarsi ma cercheremo di fargli male. Tutto è possibile: hanno esigenze diverse dalle nostre ma ugualmente importanti. Non penseremo al Real, saremo immersi nella nostra partita e cercheremo di portarla a casa. È stata una stagione lunghissima, caratterizzata da tante situazioni particolari. Adesso ci sono due squadre in lotta per il titolo, questa è LaLiga. Sarà una finale, con due squadre che daranno la vita per raggiungere l’obiettivo. L’undici titolare? Deciderò domani“.

FOTO: Twitter Atletico Madrid