Simeone: “Fino al 70′ grande prova. Potevamo fare il terzo gol, ma prendere anche il 2-2 alla fine”

Diego Pablo Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato dopo il successo per 2-1 sul Borussia Dortmund.

Queste le sue parole: “Credo che fino al 70′ abbiamo fatto una bella partita. Abbiamo avuto l’occasione con Lino per il tre a zero, ma il portiere ha fatto una bella parata. Brandt poteva pareggiare di testa, ma come per tutte le altre squadre l’importante era vincere. Questo risultato ci porta a giocare la gara di ritorno con più attenzione”.

Più contento per la vittoria o più rammaricato per il punteggio? “Dopo esser stato dodici anni all’Atletico ho imparato cosa significhi soffrire. Potevamo veramente fare il terzo gol, così come loro pareggiare, ma tutto il resto ci porterà ad una gara di ritorno fatta di corsa”.

Sul modo di affrontare la gara: “Cerchiamo di approfittare della nostra dinamicità in diverse maniere. Grazie a Dio abbiamo avuto la possibilità di recuperare palla e fare gol. Vero che ogni tanto si rischia, perchè a uomo, ma portiamo la squadra a questo tipo di mentalità. Contento per i ragazzi, non giocavamo da dieci giorni”.

