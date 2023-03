Simeone: “Fin da piccolo ho sperato di giocare la Champions. Ora dobbiamo alimentare il sogno”

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha parlato a margine di un evento alla Mostra Mediterranea a Napoli, dove si è discusso del ritiro in Trentino e della Champions.

Queste le sue parole: “La Champions è un grande sogno che stiamo vivendo con più serenità possibile. Ogni giorni ci impegniamo per far sì che tutto possa andare nel migliore dei modi e questo è l’entusiasmo giusto con cui affrontare le prossime partite. Bisogna sempre alimentare questo sogno. E’ da piccolo che volevo arrivare fin qua e ora mi godo il momento. Per me è un sogno stare qua e sono sicuro che vorrei di più perché mi alleno sempre per migliorare e arrivare sempre più avanti”.

Sul ritiro in Trentino: “Siamo contenti di poter fare quest’esperienza nuova e ovviamente poter raccontare poi le stesse cose che hanno raccontato a noi”.

Sugli obiettivi: “I sogni bisogna alimentarli ogni giorno. Ho sempre sognato di arrivare in Champions League, mi hanno dato la grande possibilità di farlo col Napoli e ora voglio di più”.

