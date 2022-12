Simeone fa autocritica: “Forse quello che non sta dando il massimo sono io”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Elche, Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha fatto il punto della situazione dopo l’avvio di stagione sottotono: “Abbiamo una grande rosa con quattro giocatori che hanno disputato la finale del Mondiale, forse quello che non sta dando il massimo sono io. Abbiamo una grande squadra, sono io quello che deve migliorare in modo che possano alzare il loro livello nella Liga. Sono più o meno gli stessi che hanno vinto il campionato senza Trippier e Suarez. La base dei titoli nella Liga c’è: Correa, Carrasco, Joao Felix, Giménez… Aggiungiamo Griezmann. L’allenatore è quello che sta fallendo più di altre cose”.

Fonte: UEFA.com