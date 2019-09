Simeone e Joao Pedro trascinano il Cagliari: 3-1 al Genoa

Seconda vittoria consecutiva per il Cagliari. Dopo il successo in casa del Parma, gli uomini di Maran si impongono 3-1 sul Genoa alla Sardegna Arena. Primo tempo senza sussulti, ma nella ripresa i rossoblù isolani salgono in cattedra: il Cholito Simeone apre le danze al 46′, poi l’autogol di Zapata (84′) e il sigillo di Joao Pedro in contropiede (87′) valgono il definitivo sorpasso dopo il momentaneo pareggio di Kouame all’83’. Il Cagliari sale così a quota 6 punti, il Genoa resta fermo a 4.

Venerdì 20 settembre

20:45 Cagliari-Genoa 3-1 (Simeone, aut. Zapata, Joao Pedro – Kouame)

Sabato 21 settembre

15:00 Udinese-Brescia

18:00 Juventus-Verona

20:45 Milan-Inter

Domenica 22 settembre

12:30 Sassuolo-Spal

15:00 Bologna-Roma

15:00 Lecce-Napoli

15:00 Sampdoria-Torino

18:00 Atalanta-Fiorentina

20:45 Lazio-Parma

CLASSIFICA: Inter 9; Bologna, Juve 7; Atalanta, Milan, Napoli, Torino, Cagliari 6; Roma 5; Lazio, Genoa, Verona 4; Sassuolo, Parma, Brescia, Lecce, Spal e Udinese 3; Fiorentina 1; Samp 0.

Foto: Twitter ufficiale Cagliari