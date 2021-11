Simeone e il mancato saluto a Klopp: “Non mi piacciono le falsità. Le emozioni degli allenatori sono diverse”

Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa prima della partita tra Atletico Madrid e Liverpool. L’allenatore dei Colchoneros è tornato sull’episodio della mancata stretta di mano con Klopp nel finale di partita dello scorso turno di Champions League: “L’ho spiegato dopo la partita, non mi piace salutare dopo le partite perché capisco sempre che le emozioni degli allenatori sono diverse, in Inghilterra si usa come forma di educazione ma non la condivido perché non mi piace la falsità“.

Su Klopp: “Non posso parlare della persona perché non lo conosco, apprezzo il grande allenatore che è e il grande lavoro che ha svolto. Non penso a come giocano le squadre avversarie, ho dei codici e tra gli allenatori dobbiamo rispettare quella situazione“.

Foto: Sito AS