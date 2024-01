Simeone e doppio Zerbin: il Napoli stende la Fiorentina (3-0) e va in finale di Supercoppa italiana

Il Napoli è la prima finalista della Supercoppa Italiana! Gli uomini di Walter Mazzarri si sono imposti per 3-0 sulla Fiorentina. Il pallino del gioco lo hanno i viola, ma il piano partita di un Napoli votato alla difesa a cinque e al contropiede miete vittime. Al 22′ passano gli azzurri: filtrante di Juan Jesus per Simeone, il Cholito incrocia per il classico gol dell’ex. La reazione viola si concretizza in un’illusione: su calcio d’angolo, Beltran firma il pari, annullato però per un fuorigioco di Bonaventura. Nel finale di frazione, Ikoné fa e disfa: salta secco Mario Rui, che lo stende. Zero dubbi per La Penna, che indica subito il dischetto: il rigore lo batte lo stesso fantasista francese, che spara alle stelle. Nella ripresa Italiano mette anche Nzola insieme a Beltran alla ricerca del pareggio, ma la retroguardia azzurra non lascia spazi. E all’84’ è il Napoli ia trovare la via del gol con Alessio Zerbin: l’esterno azzurro è bravissimo a farsi trovare pronto sul secondo palo dopo la spizzata di Di Lorenzo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Check del VAR che conferma la posizione regolare del classe ’99. Gol e paura: infatti, Zerbin era andato a sbattere con la testa con il palo, non esultando neanche alla rete. Ma solo 2 minuti più tardi, appena rientrato sul rettangolo di gioco, Zerbin ha siglato la sua personale doppietta: scatto in profondità, corsa al fianco di Duncan e destro a incrociare sul quale Terracciano può solo tuffarsi e tentare la parata. Termina così 3-0, il Napoli è la prima finalista della Supercoppa Italiana. Domani sera la seconda semifinale tra Inter e Lazio.

Foto: Instagram Serie A