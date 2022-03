Simeone, due volte dal dischetto in pochi secondi: prima l’errore, poi il palo

Pomeriggio stregato per l’attaccante dell’Hellas Verona Giovanni Simeone, che quest’oggi si è presentato due volte sul dischetto nel giro di pochi secondi per cercare la rete che in quel momento avrebbe permesso alla sua squadra di pareggiare l’iniziale vantaggio dell’Empoli realizzato da Federico Di Francesco. Al minuto numero sessantuno, infatti, Gianluca Caprari era stato steso in area da Fabiano Parisi: il rigorista Antonin Barak ha concesso all’argentino la conclusione, ma il centravanti si è fatto ipnotizzare dal portiere avversario.

L’arbitro ha poi fatto ripetere la realizzazione, dal momento che Parisi ha spazzato il pallone dopo essere entrato in area di rigore prima della conclusione. Provandoci nuovamente, però, Simeone ha sbagliato una seconda volta colpendo il palo.

Foto: Twitter Hellas Verona