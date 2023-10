Simeone dopo la rimonta: “Si vedeva che la squadra stava bene”

Ieri sera l’Atletico Madrid ha battuto il Cadice rimontando il doppio svantaggio e vincendo la gara per 3-2. Queste le parole del tecnico Simeone dopo la gara: “Si vedeva che la squadra stava bene ma anche che riusciva a creare pericolo in contropiede come si è visto in occasione del primo gol. Nella ripresa loro hanno approfittato del gioco aereo e noi non abbiamo difeso come avremmo dovuto. All’intervallo abbiamo parlato di sostenere l’attacco e di giocare più vicino all’area avversaria. Correa? Ha giocato tutta la partita con un po’ di dolore ma aveva lavorato bene in questi giorni prima della partita. Confidiamo in quello che può darci, in zona è molto pericoloso, deve avere pazienza come oggi per essere al momento giusto e questo mi rende molto felice. Sta lavorando molto bene e sa di essere tra quegli undici o dodici che hanno più continuità all’interno della squadra e sapendo che se sta bene avrà un ruolo da protagonista“.

Foto: Instagram Atletico Madrid