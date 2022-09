Simeone dopo il ko contro il Leverkusen: “Partita da dimenticare, sarà un gruppo tirato”

Intervenuto ai microfoni di Movistar, Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, ha analizzato la sconfitta per 2-0 contro il Leverkusen: “Non siamo riusciti a risolverla nei primi ottanta minuti. Poi è arrivato il loro primo gol e dopo hanno chiuso la partita in contropiede. Non credo che la responsabilità sia dei ragazzi che sono entrati, credo che abbiano dato dinamismo al gioco, la sensazione che eravamo vicini a raggiungere l’obiettivo. Soprattutto nel primo tempo abbiamo avuto due o tre occasioni che potevamo sfruttare al meglio. Non lo abbiamo fatto e così la partita ha preso questa piega, ora dobbiamo dimenticarla. Chiaramente il gruppo è competitivo: il Bruges ha vinto, ora avremo due gare di fila contro di loro. Saranno sfide tirate, come sempre in Champions League. Oblak giocherà il derby? Dipenderà da come si sente“.

Foto: libertaddigital