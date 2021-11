Simeone: “Domani dovremo essere bravi a sfruttare gli spazi. Vogliamo raggiungere l’obiettivo”

Alla vigilia della sfida contro il Milan, in conferenza stampa ha parlato Simeone: “Abbiamo un gruppo molto importante, De Paul sta bene, Lemar viene da un infortunio ma ha giocato bene l’altro giorno. A Milano abbiamo sofferto all’inizio, con tanta pressione. Domani, se giocheranno nello stesso modo, dovremo essere bravi a sfruttare gli spazi. Abbiamo giocato tante partite di questo tipo, domani è una gara molto importante come lo è sempre in Champions. Dal momento del sorteggio sapevamo che sarebbe andata in un certo modo. Rispettiamo il rivale e vogliamo raggiungere l’obiettivo”.

FOTO: Twitter Atletico