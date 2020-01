Simeone: “Dobbiamo ritrovare la calma, momento non brillante. Ora pensiamo a vincere col Real”

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, commenta il delicato momento dei suoi dopo il pareggio con il Leganes: “La prima cosa è il lavoro, momento non brillante. E poi scelgo chi vedo meglio. Abbiamo una settimana per ritrovare la calma, necessaria nel calcio. Ho una rosa importante. Ora pensiamo a vincere con il Real, sabato ci presenteremo al Bernabeu con entusiasmo per vincere. Fischi? Sono rispettoso con tutti. Sono stato fischiato perché non stavo bene. Le persone sono fondamentali quando la squadra non vince. Devo trovare soluzioni”.