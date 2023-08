Questo è il mese scelto dall’Atlético Madrid per offrire il rinnovo a Diego Simeone. Secondo AS sarà il modo per gettare le basi per la proposta che, se nulla va storto, prolungherà la loro relazione oltre il 2024. È la prima volta che l’allenatore entra nell’ultimo anno di contratto senza aver già firmato il prolungamento.

Foto: Uefa.com