Simeone: “Depay si è allenato bene. Può comporre una grande coppia con Morata”

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Celta Vigo, lanciando di fatto il nuovo acquisto Memphis Depay.

Queste le sue parole: “Depay? Questa è la settimana migliore da quando è con noi. Lavoro molto bene. Si spera che se domani dovesse iniziare o entrare, risolverà le cose come ha fatto questa settimana. È veloce, forte e ha un ottimo gioco difensivo, qualcosa che ci entusiasma. Morata gli darà delle alternative, sono diversi, ma possono giocare insieme. Alimenta il nostro attacco se gioca nel modo in cui si è allenato questa settimana”.

Foto: twitter Atletico