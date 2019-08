Simeone-Defrel-Rigoni: gli aggiornamenti. Caceres e la Fiorentina…

Gregoire Defrel ha scelto il Sassuolo dopo un giro sulle montagne russe abbastanza patetico con tre club tenuti sul filo. Emiliano Rigoni viaggia spedito verso la Samp, operazione completata, obbligo di riscatto. Giovanni Simeone ieri e stamattina era d’accordo con la Samp, operazione con obbligo di riscatto da 14 milioni. Il Cagliari ha rilanciato fino a 17, ora l’ultima parola a Simeone che era molto intrigato dalla Samp e che deve sciogliere le riserve. Intanto, per ora la Samp registra il rifiuto di Ramirez di andare al Jedda, la famosa pista lontano dall’Italia che vi avevamo segnalato. Intanto, la Fiorentina sta chiudendo l’operazione Caceres e ha ora la disponibilità per De Paul e quindi per trovare un’intesa con l’Udinese. E magari non finirà qui…

Foto: Fiorentina Twitter