Simeone: “De Paul giocatore tattico dal gran tiro, avevamo bisogno di uno come lui”

Diego Simone, allenatore dell’Atletico Madrid, nell’edizione odierna ha rilasciato alcune dichiarazioni sul nuovo arrivato in casa colchoneros, l’ex Udinese Rodrigo De Paul:

“De Paul? Sono un tifoso del Racing, l’ho visto quando ha debuttato, quando ha giocato in un’altra posizione, ala sinistra, centrocampista sinistro, nella posizione in cui è arrivato al Valencia. In Italia ha avuto una crescita enorme, nel calcio tattico è migliorato molto, ha giocato da interno e ha migliorato il suo rapporto con la palla. Ha un grande tiro. Nella parte centrale del campo solo Herrera e Koke, con Lemar, generano gioco e abbiamo bisogno di un giocatore in modo che possiamo avere la concorrenza interna per darci opzioni come De Paul sta per darci“.

Foto: Twitter Atletico Madrid