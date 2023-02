Simeone: “Da quando c’è il VAR non si capisce mai se è gol oppure no. E’ uno strumento che non amo molto”

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico ha parlato ad AS dopo il pareggio con il Getafe.

Queste le sue parole: “Da quando c’è il VAR non si sa mai quando è davvero gol oppure no. E’ uno strumento che non amo molto. Ci siamo ritrovati in vantaggio dopo aver faticato moltissimo e abbiamo provato a raddoppiare in tutti i modi. La squadra ha giocato la partita che avevamo preparato poi però esistono le circostanze. E sono spesso imprevedibili. Mancato il gol del raddoppio, ci è stato fischiato un rigore contro dopo un’azione che non lasciava intravedere alcun pericolo. In ogni caso occorre migliorare. La squadra sta trovando quella identità che stavamo cercando, ha mantenuto una buona iniziativa per tutta la partita. Purtroppo gli episodi non ci hanno premiato, anche se ritengo ci fosse un secondo giallo ed un rigore per noi nell’intervento di Djené su Morata. Non è la prima volta che non troviamo giovamento dalle decisioni arbitrali. Siamo l’unica squadra della Liga che non ha mai avuto un rigore a favore in questo campionato, evidentemente arriverà quando gli arbitri lo riterranno giusto. E spero che quando arriverà quel momento chi andrà sul dischetto sappia come trasformare l’occasione. Ciò che è più importante però resta la prestazione. In generale la squadra sta migliorando, abbiamo avuto e creato le situazioni per trovare il gol. È quello che dobbiamo fare e dobbiamo continuare a remare”.

Foto: twitter Atletico