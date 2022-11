Simeone: “Da piccolo sognavo il Napoli, ho lottato per arrivarci. Adesso è il mio momento”

Durante l’intervista concessa a Radio Kiss Kiss Napoli, Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha parlato di tutti i temi d’attualità dopo i primi mesi con la maglia del Napoli, iniziando dalle sue prime apparizioni in Champions: “Per me è stata un’emozione incredibile, soprattutto per la prima partita, che è stata la realizzazione del sogno che avevo da piccolo e per cui ho lottato. Da lì poi siamo cresciuti ad ogni partita e abbiamo dimostrato che il Napoli è questo e ha questa identità. Bisogna continuare su questa strada, credendo in quello che facciamo e proseguendo questo percorso molto bello. Ogni volta che cammino, che sono qua, mi chiedono come stai e io dico che sono felice. Perché ho scelto di venire qua, è da tanto che volevo essere qui, io e il mio procuratore abbiamo lottato per venire qua. E ora sono qua. Quando ho firmato, ho detto: ‘Adesso è il mio momento'”.

Poi ha continuato a parlare dei suoi sogni: “Da piccolo ho sempre voluto essere qua, immaginate per me ora come sto vivendo tutto, con tanta emozione, con tanta voglia. Io voglio diventare sempre più forte e ho altri sogni, sogno in grande perché non ho limiti”.

Foto: Instagram Napoli