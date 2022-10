Simeone: “Cunha in allenamento ha acquisito meriti per avere più tempo nelle gare”

Domani (ore 21:00) l’Atletico Madrid di Simeone farà visita alla capolista del girone B di Champions Club Brugge. Proprio il cholo ha parlato in conferenza stampa della gara e dell’attaccante Cunha: “Sono qui da undici anni e non ricordo una partita in cui non abbiamo cambiato sistema da una sfida all’altra. Non stiamo facendo niente di insolito, stiamo cercando le migliori soluzioni per la squadra e ora cercheremo quello che pensiamo sia meglio per la partita di domani. Cunha? In allenamento ha acquisito meriti per avere più tempo a disposizione nelle gare”.

Foto: Uefa