Simeone: “Con questo format vedremo una Champions League più divertente”

Il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Simeone , ha presentato il match contro il Lipsia di domani in conferenza stampa.

Queste le sue parole: “Aspetti positivi e negativi del nuovo format? Solo positivi. Devi vincere e fare punti. Non importa contro chi giochi. Non ci sono numeri in cui il pareggio possa aiutarti. Devi vincere. Abbiamo già visto come sono partite le squadre forti. Ho visto Liverpool-Milan, che mi è piaciuta molto. Molto dinamica e divertente. Vedremo una Champions League più divertente per le persone perché le squadre devono vincere. Dovremo competere forte perché sono tutte difficili e complesse, ogni avversario è cresciuto molto in Europa e chiunque ti mette in difficoltà. Questo è il dodicesimo anno, per i tifosi dell’Atletico, per la società, è stato un passo da gigante. Dobbiamo essere all’altezza, pretendere di più da noi stessi, conoscendo le difficoltà e non allontanandoci di partita in partita”.

Il Lipsia? “E’ una squadra che gioca molto bene, che ha giocato diverse partite. Contro il Leverkusen ha difesa ed è uscita in contropiede. Contro l’Unión Berlin hanno attaccato per tutta la partita e sono andati in contropiede, l’Unión Berlin ha attaccato per tutta la partita, con molti giocatori veloci, persone alte e forti in difesa, che saltavano continuamente sotto pressione. Vedremo cosa troviamo. Abbiamo visto entrambe le versioni: una attaccante e l’altra che si rifugia molto bene ed esce in contropiede”.

Foto: Instagram Atletico